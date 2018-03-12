حذرت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي يوم الاثنين من أنه إذا تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا فإن واشنطن "ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك"، مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى.

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وقالت هيلي في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن حول الغوطة الشرقية "هذا ليس المسار الذي نفضله، لكنه مسار أوضحنا أننا سنمضي فيه، ونحن مستعدون للمضي فيه مرة أخرى", مضيفة "عندما يتواصل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراء، فهناك أوقات تضطر فيها الدول للتحرك بنفسها".

ويأتي تحذير هيلي في الوقت الذي طرحت فيه الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما في دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية وكان مجلس الأمن الدولي دعا, يوم الأربعاء الماضي, إلى تطبيق قراره الذي اعتمده مؤخرا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات للغوطة الشرقية بريف دمشق.

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع في 24 شباط الماضي مشروع قرار , نص على وقف إطلاق النار في سوريا, لمدة 30 يوم, باستثناء تنظيمي "داعش" و "النصرة" وإيصال مساعدات إنسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

ووضعت روسيا, بعد اعتماد القرار الاممي, هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

يشار الى ان الولايات المتحدة قصفت في 7 نيسان الماضي مطار الشعيرات بريف حمص, وقالت ان ذلك جاء ردا على اتهام النظام بقصف خان شيخون في ريف ادلب بأسلحة كيميائية, فيما نفت السلطات السورية هذا الأمر.