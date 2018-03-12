لقي عشرات الأشخاص حتفهم، يوم الاثنين، بتحطم طائرة بنغالية حينما كانت تستعد للهبوط في مطار العاصمة النيبالية كاتمندو.

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ونقلت وكالات عن متحدث باسم الجيش النيبالي قوله إن "نحو 50 شخصاً قتلوا، بتحطم الطائرة البنغالية التي كانت تقل على متنها 71 شخصاً، عندما كانت تستعد للهبوط في مطار العاصمة النيبالية كاتمندو ".

وكان مسؤول في المطار، قال في وقت سابق، إن طائرة ركاب من بنغلادش سقطت أثناء هبوطها في مطار كاتمندو بنيبال، مؤكداً أن "67 راكبا كانوا على متن الطائرة".

وذكرت صحيفة "Kathmandu Post"، بأن الطائرة سقطت على ملعب لكرة القدم شرق المطار، مؤكدة نقل 17 راكبا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

من جانبه، أقر المتحدث باسم الحكومة النيبالية نارايان براساد دوفادي، في تصريح صحفي، بسقوط ضحايا جراء الحادث، موضحا أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثث عدد من الضحايا والمصابين من داخل حطام الطائرة.

وتشتهر نيبال ذات الطبيعة الجبلية بالحوادث الجوية. وكثيرا ما تواجه الطائرات الصغيرة مشاكل في مسارات جوية بين الأقاليم، حيث اصطدمت طائرة من طراز "توين اوتر" مطلع 2016، بمحرك توربيني بجبل في النيبال ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 23 شخصاً.

وبعد يومين، لقي طياران حتفهما عندما تحطمت طائرة ركاب صغيرة أثناء هبوطها في وسط غرب البلاد.

وتحطمت طائرة ركاب تايلاندية قادمة من بانكوك بينما كانت تحاول الهبوط في كاتماندو عام 1992 مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها.

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