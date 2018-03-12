يقدم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, يوم الاثنين, احاطة أمام مجلس الامن الدولي, عن مدى الالتزام بتطبيق القرار الاممي, المقترح من الكويت والسويد, والذي يطالب بوقف النار في جميع أنحاء سوريا لمدة 30 يوما.

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وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "مجلس الامن سيعقد الاثنين جلسة يستمع خلالها الى احاطة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول مدى الالتزام بتنفيذ القرار رقم 2401 ".

ومن المتوقع ان يسلط غوتيريش الضوء في احاطته على "استمرار الاعمال العدائية في سوريا لا سيما في المنطقة المحاصرة في الغوطة الشرقية وادلب والهجوم العسكري التركي على عفرين", بحسب الوكالة..

ومن المرجح أن يكرر معظم أعضاء المجلس كذلك خلال جلسة اليوم أهمية فصل الجماعات المسلحة عن الجماعات "الإرهابية" في الغوطة الشرقية وخارجها من أجل تنفيذ القرار 2401 بفعالية.

وكان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا اطلع أعضاء المجلس في مشاورات جرت الأسبوع الماضي على جهوده لتسهيل الحوار بين الجماعات المسلحة وروسيا .

وكان مجلس الامن الدولي دعا, يوم الاربعاء الماضي, الى تطبيق قراره الذي اعتمده مؤخرا بشأن وقف اطلاق النار في سوريا وايصال المساعدات للغوطة الشرقية بريف دمشق.

واعتمد مجلس الامن بالإجماع في 24 شباط الماضي مشروع قرار ، نص على وقف اطلاق النار في سوريا, باستثناء تنظيمي "داعش" و "النصرة" وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

ووضعت روسيا, بعد اعتماد القرار الاممي, هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.