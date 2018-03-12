يواصل الجيش التركي, يوم الاثنين, عملياته العسكرية في عفرين, , وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني الماضي, بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة الى كيليس تمهيداً لارسالها الى الحدود مع سوريا.

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وذكرت وسائل اعلام كردية ان قصف من الطيران التركي طال محيط قريتي ماراته وترندة التابعتان لمدينة عفرين وقرية كوكبة التابعة لمنطقة جندريسه.

واشارت المصادر الى حدوث معارك بين الفصائل الكردية والجيش التركي في قرى كوتانا، درويش، قزل باشا التابعة لناحية بلبلة .

من جهتها, افادت وكالة (الاناضول) ان الجيشين التركي و "الحر" سيطرا على قرى "جقمق صغير" و"علمدار" و"كفر بطنا" في عفرين , في اطار غملية "غصن الزيتون".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن السبت ان قواته سيطرت على حوالي 850 كم مربع في عفرين , وذلك بعدما اشار الجمعة الى ان الجيش التركي فرض حصارا على مدينة عفرين على ان يدخلها في وقت قريب.

بدورها, اعلنت رئاسة الأركان التركية عن " تحييد 3347 إرهابيًّا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في عفرين ".

وفي سياق متصل, وصلت، مساء الأحد، تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى ولاية كليس جنوبي البلاد، تمهيدا لإرسالها إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وبحسب (الأناضول), فان رتلا عسكريا يضم 40 آلية وصلت كليس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

واسفرت الحملة على عفرين عن سقوط ضحايا, حيث تعلن تركيا ان عملياتها لاتستهدف المدنيين, فيما تتحدث وسائل اعلام كردية عن سقوط مدنيين نتيجة القصف.

وأعلنت تركيا أن عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وعين العرب بحلب وشرق الفرات وادلب وتل ابيض بالرقة ورأس العين بالحسكة، والقامشلي, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.