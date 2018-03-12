كشف عقيد في الجيش النظامي, يوم الاثنين, ان القوات النظامية عثرت على ورشة أسلحة كيماوية للمسلحين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

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ونقلت وكالات انباء روسية عن العقيد فراس إبراهيم قوله ان "القوات السورية عثرت بالقرب من بلدة أفتريس في الغوطة الشرقية بعد خروج المسلحين منها على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية, حيث تمكن من السيطرة على عدة قرى وبلدات اخرها مسرابا ومديرا والافتريس وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات, فيما يرفض مسلحي الغوطة الخروج, متعهدين بمواصلة القتال.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في 24 شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم.