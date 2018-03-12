واصل الجيش النظامي, يوم الاثنين, تقدمه العسكري في الغوطة الشرقية بريف دمشق, محققاً السيطرة على بلدة افتريس, كما تمكن من احكام الحصار على مدينة حرستا, وفصلها عن دوما بشكل كامل, وسط استمرار لعمليات القصف الجوي والصاروخي التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحات التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف شنه النظامي على بلدات حرستا وجسرين وسقبا بالغوطة الشرقية.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان الجيش النظامي استهدف مواقع المسلحين في منطقة جسرين بريف دمشق .

كما تحدثت مصادر مؤيدة عن تطويق الجيش النظامي حرستا وفصلها عن دوما كاملاً.

واوضحت المصادر ان الجيش النظامي تمكن من تطويق مدينة حرستا بشكل كامل بعد وصول القوات المتواجدة في البساتين إلى حرم ادارة المركبات والتقائها مع حامية الادارة

وبحسب وكالة (سانا), فان الجيش النظامي استعاد السيطرة على قرية افتريس بشكل كامل بعد معارك مع“جبهة النصرة” والمجموعات التابعة له.

وتاتي عملية السيطرة في وقت كشف قيد في الجيش النظامي ان القوات النظامية عثرت على ورشة أسلحة كيماوية للمسلحين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية, حيث تمكن من السيطرة على عدة قرى وبلدات اخرها مسرابا ومديرا وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات, فيما يرفض مسلحي الغوطة الخروج, متعهدين بمواصلة القتال.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في 24 شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم.