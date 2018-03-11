أعلن المكتب الإعلامي للحكومة السعودية، يوم الأحد أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بإنشاء إدارات متخصصة للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد، ترتبط مباشرة بالنائب العام.

وقال المكتب في بيان عن النائب العام الشيخ سعود المعجب إن هذه الخطوة تستهدف "المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد".

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت مئات من كبار رجال الأعمال وأعضاء بالأسرة الحاكمة في تشرين الثاني لعدة أشهر في فندق ريتز كارلتون الرياض في إطار حملة واسعة النطاق ضد الفساد.

وأطلق سراح معظم المحتجزين منذ ذلك الحين بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة لكن بضع عشرات آخرين بقوا رهن الاحتجاز وقد يقدموا للمحاكمة.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد شكل لجنة "مكافحة الفساد" برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

سيريانيوز