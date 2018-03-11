كان ملعب "ارتيميو فرانكي" الأحد على موعد مع المباراة الأولى لفيورنتينا منذ وفاة "قائدنا الى الأبد" دافيدي استوري عن 31 عاما بسبب أزمة قلبية، وقد كرمه النادي قبيل وخلال مباراته مع ضيفه المتواضع بينيفينتو في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

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وعلى رغم أنه لم يدافع عن ألوان فيورنتينا سوى لثلاثة أعوام، كرس مشجعو "فيولا" استوري بـ"قائدنا الى الأبد" خلال الجنازة المهيبة التي أقيمت الخميس في بازيليك سانتا كروتشي، الكنيسة التاريخية التي شهدت إقامة مراسم وداع شخصيات مثل الفنان مايكل انجيلو والعالم غاليليو والفيلسوف ماكيافيلي.



وكان أستوري قد عثر عليه متوفيا في نهاية الأسبوع الماضي، في غرفة فندق كان ينزل فيه فريقه، استعدادا للقاء أودينيزي ضمن الدوري المحلي.



وكرم فيورنتينا استوري الأحد بوضع لافتة كبيرة في منتصف الملعب كتب عليها "كابيتانو بير سيمبري!"، اي "قائدنا الى الأبد"، مع قميص يحمل اسم اللاعب ورقمه 13 الذي سحبه "فيولا" من التداول، كما فعل كالياري، النادي حيث بدأ مشواره في دوري الدرجة الايطالية الأولى ولعب معه ستة مواسم.



وبدأت المباراة بدقيقة صمت، كما كانت الحال في المباريات المحلية والقارية هذا الأسبوع، ثم أطلقت بالونات باللونين البنفسجي والأبيض (لونا الفريق) قبل أن يعطي الحكم صافرة بداية اللقاء الذي توقف مجددا في الدقيقة 13 التي حملت رمزية نظرا الى رقم استوري.



وغطت مدرجات "ارتيميو فرانكي" لافتة عملاقة مركبة صنعها الجمهور باللون البنفسجي وكتب عليها "دافيدي 13".