كشفت شركة هولندية عن نسخة إنتاجية من أول سيارة طائرة في العالم، وفتحت باب الحجز عليها لتكون متاحة العام القادم.

ونقل موقع "ديلي ميل" البريطاني عن روبرت دينغمان الرئيس التنفيذي للشركة ان "السيارات الطيارة ظهرت في الأفلام مرات عديدة، وسوف تكون متاحة في الواقع العام المقبل".

وتم عرض السيارة ذات المحركين في معرض السيارات المنعقد حالياً بجنيف، وذلك قبل شحن الدفعة الأولى من الطلبات المسبقة لها فى عام 2019 المقبل.

وقالت شركة Pal-V International الهولندية إن السيارة تسير على الأرض وتحلق في الهواء وسعرها 600 ألف دولار، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 112 ميلا في الساعة (180 كيلومترا في الساعة) على الطرق وفى السماء.

وذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن السيارة التي تم الكشف عنها في معرض جنيف للسيارات في سويسرا يمكنها حمل شخصين وهى مصممة خصيصًا للاستخدام على الطرق وفى السماء في كل من أوروبا والولايات المتحدة، وهى مصنوعة من ألياف الكربون والتيتانيوم والألمنيوم وتزن رطل 680 كجم، وتحتاج إلى مدرج بطول 165 مترًا للإقلاع.

يشار الى ان الشركة الهولندية تعمل على هذه السيارة الطائرة منذ ست سنوات، وإذا نجحت خطتها ستصبح الشركة الأولى في العالم لتصنيع السيارات الطائرة.

سيريانيوز