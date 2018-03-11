كشف تطبيق "سناب شات" أنه يختبر ميزة الإشارة للأشخاص والحسابات الأخرى.

وقالت "سناب شات" أنها "حالياً تختبر الميزة"، بدون توضيح الإطار الزمني لإطلاقها رسمياً للجميع.

وليس من المعلوم لماذا تأخرت "سناب شات" كل هذه المدة حتى وفرت الخدمة حيث أن تطبيقات أخرى مثل "انستغرام" توفرها منذ عامين في القصص بعد أشهر قليلة من نسخ الميزة.

وبحسب من تمكن من اختبار الميزة، فإن التطبيق لا يعرض قائمة بحسابات مقترحة بعد وضع رمز @ والبدء بكتابة الأحرف الأولى، ولا نعرف إن كان هذا مؤقت لكون الخدمة قيد الاختبار أم ستبقى هكذا دائماً لأنه سيكون صعباً الإشارة للحسابات التي أسمائها طويلة ومعقدة.

قريباً سيمكنك الإشارة لشخص ما بالقصة الخاصة بك عبر الرمز @ ثم كتابة اسمه وحينها سيظهر خيار more في القصة وبالسحب نحو الأعلى سيظهر معلومات عن الشخص المشار له مثل اسمه واسم المستخدم ورمز Bitmoji وأيضاً زر المتابعة.

كما أن الإشارة والمنشن حالياً لا يرسل إشعار للشخص المشار إليه وهو ما قد يكون جيداً لمحبي البساطة، لكنه مزعجاً لمحبي الخصوصية.

وتعد الإشارة و"منشن" من المزايا الأساسية في شبكات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الدردشة، سواء كنت من الحسابات المؤثرة بحيث يمكنك الإشارة لحسابات أخرى كإعلانات، أو كنت تجري حديث مع صديقك وتريد الإشارة لحسابه لمتابعته وغيرها.

سيريانيوز