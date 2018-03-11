طالبت منظمة "الهلال الأحمر السوري"، يوم الأحد، بتوفير الضمانات اللازمة لإدخال قافلة مساعدات جديدة إلى المدنيين في منطقة عفرين.

وقالت المنظمة في بيان انها "تعمل مع الأمم المتحدة لتسيير قافلة إنسانية عاجلة تحمل مواد إغاثية جديدة إلى منطقتي عفرين وتل رفعت وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في هاتين المنطقتين نتيجة الأحداث الجارية استكمالا للقافلة الأولى التي تم إيصالها في بداية الشهر الجاري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأكدت المنظمة في بيانها "ضرورة الحصول على الضمانات الكافية لعبور القافلة بسلامة ودون استهداف، مطالبة الجميع بحماية متطوعيها ومنشآتها".

وكانت "وحدات حماية الشعب الكردية" اتهمت بداية آذار الحالي، تركيا باستهداف قافلة انسانية في قرية مريمين قرب بلدة كفر جنة في ريف عفرين الجنوبي الشرقي.

كما كان شخصاً قتل وأصيب 12 آخرين بقصف مدفعي تركي استهدف قافلة متجهة لمدينة عفرين شمال سوريا، الأمر الذي نفته تركيا مؤكدة انها لم تستهدف الرتل المدني ضمن القافلة العسكرية التي كانت متجهة لعفرين.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً أنها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".

سيريانيوز