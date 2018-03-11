أعلنت شركة "تويتر" انها تخطط لتوفير العلامة الزرقاء الخاصة بالحسابات الموثقة لمزيد من المستخدمين.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة تويتر "جاك دورسى"، إن "الشركة تخطط لتوفير العلامة الزرقاء الخاصة بالحسابات الموثقة لمزيد من مستخدميها حول العالم، وذلك بعد الطلبات المتعددة التي تلقتها الشركة من المستخدمين خلال الأشهر الماضية."

وأضاف دورسى، أن "الشركة تعمل على توفير طريقة جديدة للتحقق من هوية الأشخاص وضمان المصداقية".

ويسعى "تويتر" ليكون واحدا من أكثر الخدمات الموثوقة فى العالم، ولتحقيق هذا الأمر سيكون على فريق الشركة بذل الكثير من الجهود.

وكانت شركة "تويتر" توفر ميزة الحسابات الموثقة ذات العلامة الزرقاء للمشاهير، كطريقة لإعلامك بأن الحساب ليس مزيفًا، وتوسع البرنامج ليشمل شخصيات بارزة أخرى وحتى الصحفيين.

سيريانيوز