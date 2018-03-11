استعاد ارسنال توازنه محليا بفوز صريح على ضيفه واتفورد 3-صفر الاحد في المرحلة الثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم على ملعب الامارات.

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وكان ارسنال مني بثلاث هزائم تواليا في الدوري امام توتنهام ومانشستر سيتي وبرايتون فابتعد كثيرا عن الصراع على المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا، كما ان الفريق اللندني خسر ثماني مباريات في اخر 14 خاضها في مختلف المسابقات.



ووبقي ارسنال في المركز السادس برصيد 48 نقطة، وهو يتخلف بفارق 10 نقاط عن جاره توتنهام الرابع الذي يلعب ضد بورنموث، لكنه يستطيع التأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل من بوابة الدوري الاوروبي (يوروبا) اذا توج باللقب.



وتدارك ارسنال الامر اولا من خلال عودته من ميلانو بفوزه على ميلان الايطالي 2-صفر في ذهاب ثمن نهائي الدوري الاوروبي قبل ثلاثة ايام ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي قبل مباراة الاياب الخميس المقبل.



وبعد 13 محاولة فاشلة، نجح اخيرا حارس ارسنال التشيكي بتر تشيك في المحافظة على نظافة شباكه للمرة ال200 في الدوري الانكليزي الممتاز.



وبكر ارسنال بالتسجيل عبر مدافعه الالماني شكودران مصطفي اثر تمريرة متقنة من مواطنه صانع الالعاب مسعود اوزيل (8).



واضاف الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ الهدف الثاني مستغلا تمريرة بينية رائعة من زميله السابق في بوروسيا دورتموند الارميني هنريك مخيتاريان ليكسر مصيدة التسلل ويراوغ الحارس قبل ان يسدد في المرمى الخالي (59).



وبعد ثلاث دقائق، سنحت لواتفورد فرصة تقليص الفارق عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها تروي ديني لكن تشيك انقذها ببراعة (62).



ووجه مخيتاريان الضربة القاضية لواتفورد عندما رد له اوباميانغ الجميل ومرر له كرة داخل المنطقة ليتابعها الاول بيسراه داخل الشباك (77).