حققت الأميركية سيرينا وليامس، العائدة الى الملاعب بعد غياب 14 شهرا بسبب حملها ثم وضعها مولودها الأول، فوزها الثاني وبلغت الدور الثالث لدورة انديان ويلز، أولى دورات الألف نقطة للماسترز لتلاقي شقيقتها الكبرى فينوس.

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وبعد عودتها الى الملاعب اثر غياب امتد منذ مطلع 2017، تغلبت سيرينا المصنفة أولى عالميا سابقا، على الهولندية كيكي بيتنز بنتيجة 7-6 (7-5) و7-5 السبت.



وكانت الأميركية (36 عاما) خاضت الخميس أول مباراة لها في إحدى دورات رابطة المحترفات بعد غياب 404 أيام، وفازت في الدور الأول على الكازاخستانية زارينا دياس 7-5 و6-3، ثم حققت السبت فوزها الثالث في ثلاث مواجهات جمعتها ببرتنز المصنفة 29 عالميا.



وكانت سيرينا ابتعدت عن الملاعب اثر تتويجها في كانون الثاني 2017 بلقب بطولة استراليا المفتوحة، حيث تغلبت في النهائي على شقيقتها الكبرى فينوس، وأحرزت لقبها الثالث والعشرين في بطولات الغراند سلام (رقم قياسي).



وستكون مباراة الدور الثالث استعادة للمباراة النهائية في استراليا، اذ تلتقي سيرينا بفينوس المصنفة ثامنة في هذه الدورة والتي تأهلت بدورها على حساب الرومانية سورانا سيرستيا بالفوز عليها بسهولة 6-3 و6-4.



وبلغت الدور الثالث ايضا الدنماركية كارولاين فوزنياكي، المصنفة ثانية والفائزة بأول الألقاب الكبرى لهذا الموسم، وذلك بتغلبها على الإسبانية لارا أروابارينا 6-4 و6-1.



وتلتقي فوزنياكي التي أحرزت في استراليا اوائل العام الحالي أول القابها في الغراند سلام، في مواجهتها المقبلة البيلاروسية الياكساندرا ساسنوفيتش الفائزة على الأستونية انيت كونتافيت 6-2 و6-4.



كما تأهلت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة بفوزها على الألمانية مونا بارتيل 6-4 و6-3، والروسية ايلينا فيسنينا الرابعة والعشرون وحاملة اللقب بفوزها على الأميركية كاثرين بيليس 2-6 و6-1 و6-1.