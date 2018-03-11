تابع اتلتيكو مدريد بنجاح نحو لقب الوصيف بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 3-صفر الاحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

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على ملعب متروبوليتانو واندا، غاب التهديد كليا على المرميين بعد ان تقاسم الفريقان السيطرة على المجريات دون اي فرص حقيقة في نصف الساعة الاول .



وكانت الكلمة الفصل في هذا الشوط للفرنسي انطوان غريزمان الذي سجل هدف التقدم لاتلتيكو بعد ركنية نفذها غابي ومررها الاوروغوياني خوسيه خيمينيز برأسه للفرنسي الذي اكملها في سقف المرمى (44) مسجلا هدفه السادس عشر في البطولة.



ودفع سلتا فيغو ثمن الفرصة الغنية جدا هدفا ثانيا سجله فيتولو اثر تمريرة بينية خلف الدفاع من غريزمان (56).



وبعد الهدف الثاني، فقد سلتا فيغو توازنه وتشتت ذهنيا بعد ان كان ندا قويا خصوصا في الشوط الاول، فاستقبلت شباكه هدفا ثالثا سجله الارجنتيني انخل كوريا بديل فيتولو بتسديدة من داخل المنطقة (63).



ورفع اتلتيكو مدريد رصيده الى 64 نقطة، واعاد الفارق الى 8 نقاط بينه وبين برشلونة المتصدر الذي فاز على مضيفه ملقة 2-صفر، والى 7 نقاط بينه وبين جاره ريال مدريد الذي تغلب بدوره على مضيفه ايبار 2-1،



في المقابل، بقي سلتا فيغو تاسعا وله 38 نقطة، بفارق نقطة واحدة امامن ريال بيتيس الذي يختتم المرحلة الاثنين في ضياف ديبورتيفو الافيس.



وفي مباراة ثانية، فاز اسبانيول على ضيفه ريال سوسييداد 2-1 رافعا رصيده الى 35 نقطة ومتقدما بفارق نقطتين على منافسه، لكن الفريقين بعيدان عن منطقة خطر الهبوط الى الدرجة الثانية.