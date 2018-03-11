أطلقت شركة "غوغل" تحديثاً جديداً لتطبيق "جيميل Gmail" يتيح اختيار نوع البريد الوارد الخاص بالمستخدم مباشرة من الهاتف الذكي.

ونشر موقع "phonearena"تقريراً يبين ان " خيار تغيير نوع البريد الوارد مهم لأولئك الذين يتلقون الكثير من الرسائل يوميًا، ورغم ذلك لم يمنح مستخدمي Android الكثير من الخيارات في ما يتعلق بنوع بريدهم الوارد من قبل، رغم تمتع مستخدمي iOS بهذه الميزات منذ فترة من الوقت".

ويتيح التحديث الجديد لمستخدمى التطبيق على نظام Android فرز صناديق البريد الوارد ، بما في ذلك البريد غير المقروء أولاً ثم المهم ثم الرسائل المميزة.

وبفضل التحديث سيتمكن مستخدمي Gmail من رؤية نفس تكوين البريد الإلكتروني الذى حددوه على الويب، بالإضافة إلى خيار جديد يتيح لهم تغيير نوع البريد الوارد مباشرة من تطبيق Gmail، والذى يمكن العثور عليه ضمن نوع إعدادات البريد الوارد.

وقد يستغرق الأمر 15 يومًا على الأقل حتى تصبح الميزة الجديدة متاحة على بعض أجهزةAndroid حول العالم.

سيريانيوز