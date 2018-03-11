خيم التعادل السلبي على مواجهة انتر بضيفه نابولي الاحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

نهاية اللقاء بتعادل الفريقين وهي نتيجة تخدم يوفنتوس الذي يتصدر حاليا لائحة الترتيب بـ71 نقطة (يملك مباراة مؤجلة امام اتالانتا) مقابل 70 لنابولي الثاني فثي حين يحتل انتر المركز الخامس برصيد 52.



في الربع ساعة الاخير من المواجهة، ارتفع الايقاع بشكل ملحوظ، وتجلت عبر الهجمات السريعة تارة عبر البلجيكي دريس ميرتنز ولورنزو انسيني من جانب نابولي وطورا عبر ايدر مهاجم انتر.

وفي لقاء آخر، قاد البرتغالي أندريه سيلفا فريقه ميلان لفوز في الوقت القاتل على مضيفه جنوى 1-0.



وجاء هدف أندريه سيلفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+4).



ورفع ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد جنوى عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.