صعد يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة السابقة الى الصدارة مؤقتاً بفوزه على ضيفه اودينيزي 2-صفر الاحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

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على ملعب "اليانز ستاديوم"، حقق فريق "السدة العجوز" الذي تأهل الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا على حساب توتنهام الانكليزي، فوزا متوقعا على اودينيزي الذي يعاني في وسط اللائحة، افتتحه الارجنتيني باولو ديبالا من ركلة حرة (20) رافعا رصيده في البطولة الى 16 هدفا.



وفشل الارجنتيني الاخر غونزالو هيغواين في تسجيل هدفه الـ 15 من ركلة جزاء حصل عليها ديبالا ونجح مواطنه الثالث البانو بيتزاري حارس اودينيزي في التصدي لها (38).



وفي مستهل الشوط الثاني، عزز ديبالا تقدم الفريق المضيف بعد ان تلقى كرة موزونة من هيغواين اكملها في اسفل الزاوية اليمنى (49) وتساوى مع البلجيكي درايس مرتنز (نابولي) وفابيو كوالياريلا (سبمدوريا) ولكل منهم 17 هدفا في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين.



وتصدر يوفنتوس برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي، وهو يملك مباراة مؤجلة مع اتالانتا من المرحلة السادسة والعشرين حالت الثلوج دون اقامتها، ويكفيه الفوز فيها الاربعاء المقبل كي يتصدر بشكل دائم ويجدد السير نحو لقب سابع تواليا.



وبات لاتسيو مهددا بفقدان المركز الرابع لصالح انتر ميلان بعدما انقذه تشيرو ايمبويلي في الوقت بدل الضائع امام مضيفه كالياري وسجل له هدف التعادل 2-2.



وحقق كروتوني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه الكبير على ضيفه سمبدوريا السادس والمنافس على بطاقة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) 4-1.



وخسر بولونيا امام اتالانتا صفر-1، وتعادل ساسوولو مع سبال 1-1.