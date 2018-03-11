سجل المهاجم البلجيكي ميتشي باتشوايي هدفا في الرمق الاخير ليمنح بوروسيا دورتموند ثلاث نقاط ثمينة في السباق نحو احتلال احد المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل اثر تغلبه على اينتراخت فرانكفورت 3-2 الاحد في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

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ودخل دورتموند المباراة محاولا نسيان النتيجة السيئة التي حققها على ارضه بسقوطه امام ضيفه المتواضع سالزبورغ النمسوي 1-2 في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).



ونجج اصحاب الارض في التقدم بالنيران الصديقة عندما سجل ماركو روس خطأ في مرمى فريقه (12)، لكن الصربي لوكا يوفيتش ادرك التعادل قبل نهاية المباراة بربع ساعة، لكن سرعان ما اعاد باتشوايي التقدم لاصحاب الارض بعد دقيقتين.



ورفض اينتراخت فرانكفورت الاستسلام فعادل الارقام مجددا بواسطة داني بلوم في الدقيقة الاخيرة وكان قريبا من انتزاع نقطة، لكن باتشوايي كان له رأي اخر واعاد النقاط الثلاث لفريقه في الرمق الاخير بتسجيله الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



يذكر ان باتشوايي انتقل الى دورتموند في سوق الانتقالات الشتوية الاخيرة معارا من تشلسي الانكليزي.



ورفع دورتموند رصيده الى 45 نقطة، وبقي ثالثا متخلفا بفارق نقطة واحدة عن جاره اللدود في منطقة الرور الصناعية شالكه ومتقدما بمثلها على باير ليفركوزن.



وفي مباراة ثانية، تعادل شتوتغارت مع لايبزيغ سلبا.