لقي 11 شخصاً مصرعهم، الأحد، في حادث سقوط طائرة تركية خاصة أثناء عبورها الأجواء الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مدير ملف الأزمات في مقاطعة "كيار" بمحافظة "جهار محال وبختياري" (جنوب شرق) قدمالي مرداني، قوله ان "طائرة تركية كانت قادمة من الإمارات في طريقها إلى تركيا سقطت بالمحافظة المذكورة."

ولفت مرداني إلى ان " 11 شخصا لقوا مصرعهم جراء الحادث، بينهم 3 من أفراد طاقم الطائرة"، مضيفا أن "فرق الإنقاذ هرعت إلى المنطقة".

ومن جانبها قالت منظمة الطوارئ الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها، مجتبى الخالدي، إن "الطائرة سقطت بعد احتراق محركها وسكان المنطقة التي سقطت بها شاهدوا احتراقها قبل سقوطها وارتطامها بالجبال، والنيران ما زالت مشتعلة في المكان".

وأشار إلى أن فرق الإسعاف توجهت نحو منطقة سقوط الطائرة النفاثة، لكن موقع الحادث لم يحدد بعد بدقة.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني إرسال 7 فرق إنقاذ للمكان الذي تحطمت فيه الطائرة.

وأعلنت وسائل إعلام تركية أن الطائرة كانت بحوزة شركة "هولدينغ باشاران" القابضة.

وفي شباط الماضي، تحطمت طائرة إيرانية من طراز إيه تي آر - 72 ذات المحرك المزدوج التي تستخدم في رحلات قصيرة، في جنوب إيران، ما أسفر عن مقتل 65 شخصاً كانوا على متنها.

سيريانيوز