أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، يوم الأحد، إنه تم احباط هجوم لطائرة مسيرة على قاعدة "حميميم" العسكرية في ريف اللاذقية.

وبينت المصادر إن "الدفاعات الجوية في القاعدة تمكنت من إسقاط الطائرة قبل إلقاء قنابلها على القاعدة".

ولم يصدر تعليق رسمي من القاعدة الروسية على الحادثة.

وسبق أن تعرضت القاعدة العسكرية الروسية في حميميم بريف اللاذقية لهجمات طائرات بدون طيار في كانون الثاني الماضي، ادت لتدمير عدة طائرات وإصابة بعض الجنود.

يشار إلى أن القوات الروسية اتخذت من قاعدة "حميميم" مقراً لها، عقب مباشرتها عملية عسكرية في سوريا منذ 2015، وذلك لتقديم الدعم للجيش النظامي عبر الضربات الجوية المستهدفة لمواقع المسلحين.

سيريانيوز