حدد مجلس الوزراء، يوم الأحد، أسعار استلام محصولي القمح والشعير بمبلغ 175 ليرة للكيلو غرام من القمح و130 ليرة للكيلو غرام من الشعير.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان مجلس الوزراء رفع أسعار استلام محصولي القمح والشعير، حيث حدد سعر استلام كيلو القمح بـ175 ليرة، وكيلو الشعير 130 ليرة.

وكان مجلس الوزراء حدد العام الماضي سعر شراء الكيلوغرام من القمح الطري-القاسي بـ 140 ليرة سورية وسعر شراء كيلو غرام الشعير ب 110 ليرات سورية.

وتابعت الوكالة ان المجلس أقر خلال جلسته الأسبوعية الخطة الوطنية للتصدير لجهة الواقع الحالي، والرؤية والأهداف والمشكلات والحلول بعد الأخذ بملاحظات الوزراء.

كما وافق المجلس على الرؤية الاقتصادية التي قدمتها وزارة النقل للأملاك البحرية لجهة توزعها والجدوى الاقتصادية منها وتحديد العوائد السنوية لها.

ووافقت الحكومة في جلستها على تخصيص محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وطرطوس بمساهمات مالية تبلغ 5ر4 مليارات ليرة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية كما كلف وزارتي الأشغال العامة والإسكان والصحة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مشفى في ريف اللاذقية الشمالي.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الأسبوع الماضي على تمديد العمل بالقرار الخاص بإصابات العمل المؤدية لوفاة العاملين الذين يتعرضون لحوادث بسبب الظروف الراهنة والخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 16-2-2018-.

سيريانيوز