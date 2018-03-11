أطلقت وزارة الصحة, يوم الأحد, حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال تستمر حتى الخميس المقبل تستهدف 2,97 مليون طفل دون سن الخامسة .

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وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن الوزارة أعلنت اتخاذ الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان الوصول إلى 2,97 مليون طفل في جميع المناطق عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة وضمن مراكز الإقامة المؤقتة.

من جهته, قال وزير الصحة نزار يازجي أن "اللقاح المستخدم في الحملة وككل حملة فعال وآمن ويخضع لشروط مراقبة جودة صارمة وليست له تأثيرات".

وأوضح أن "الأمراض الشائعة كالرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط أو إعطاء الأدوية مثل الأدوية المضادة للالتهاب لا تشكل مانعا لتلقيح الأطفال".

وتعتبر هذه الحملة الوطنية هي الأولى خلال العام الجاري والرابعة والعشرون ضمن سلسلة أطلقتها وزارة الصحة عام 2013 .

ويشار إلى أن حملات التلقيح ضد شلل الأطفال التي انطلقت عام 2013 جاءت نتيجة تسجيل عدة إصابات شلل الأطفال بالفيروس البري الباكستاني المنشأ حمله مسلحين قدموا إلى سوريا بعد إعلانها خالية منه منذ عام 1995 .