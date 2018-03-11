وصفت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" يوم الأحد, اوضاع سكان بلدة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق بأنها "مأساوية" جراء القصف المكثف من قبل الجيش النظامي.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الناطقة باسم اللجنة انجي صدقي ,قولها ان"السكان بلغ بهم الحال إلى حد عدم الاكتراث للمساعدات التي تصل البلدة، إذ أن أكثر ما يشغلهم هو البقاء أحياء".

وأشارت صدقي إلى أن "العديد من العائلات في مدينة دوما لم تشاهد الشمس منذ ثلاثة أسابيع لأنها تختبئ في الملاجئ لتجنب القصف الحكومي السوري".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا أعلنت يوم الجمعة، أن قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 13 شاحنة تمكنت من العبور باتجاه دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق للدخول إلى المنطقة.

وضيق الجيش النظامي الخناق على بلدة دوما, حتى اصبحت معزولة عن باقي بلدات الغوطة, بعد التقدم الذي حققه وانتزاعه عدة قرى اخرها مسرابا

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, ازمة انسانية خانقة, جراء الحصار المفروض عليها, بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات, الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.

ووضعت روسيا منذ ايام هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لإدخال المعونات.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن في 24 شباط الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

سيريانيوز