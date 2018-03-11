أعلن تنظيم "فيلق الرحمن" التابع للمعارضة المسلحة, يوم الأحد, عن رفضه التفاوض مع النظام السوري بخصوص خروج مسلحيه من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وذكرت وسائل إعلامية, أن "فيلق الرحمن" شدد في بيان صدر عن "القيادة الثورية في دمشق وريفها"، وهي تابعة لـ"الجيش الحر" الذي ينتمي إليه "فيلق الرحمن"، على "رفض خيارات الاستسلام والتهجير بشكل قطعي" وضرورة اتخاذ موقف حاسم في وجه دعاة المصالحة والتفاوض مع النظام".

وطالب البيان "بحشد الموارد البشرية والمادية في القطاع الأوسط والوقوف صفا واحدا مدنيا وعسكريا خلف قائد واحد في مواجهة القوات النظامية".

وجاء ذلك في وقت أفاد فيه مركز المصالحة الروسي بإحراز تقدم في المفاوضات الجارية مع عدة فصائل معارضة في الغوطة بخصوص إخراج المدنيين من المنطقة مقابل السماح للمسلحين بالانسحاب مع عوائلهم.

كما أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا في وقت سابق من, يوم الاحد, أن بعض فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق يبحثون إمكانية إجلاء بعض المدنيين من المنطقة مقابل خروج المقاتلين مع عائلاتهم., مع ضمانات امنية.

وكان تنظيم "جيش الإسلام" وافق منذ يومين, على انسحاب عناصر تنظيم "جبهة النصرة" من منطقة الغوطة إلى محافظة ادلب , حيث خرجت يوم الجمعة, أول دفعة من المسلحين مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية بريف دمشق, عبر ممر مخيم الوافدين متجهين إلى محافظة ادلب, في حين تجري مفاوضات مع قادة الفصائل لخروج الدفعة الثانية.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية, حيث تمكن من السيطرة على عدة قرى وبلدات اخرها مسرابا وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات, فيما يرفض مسلحي الغوطة الخروج, متعهدين بمواصلة القتال.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في 24 شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم.

سيريانيوز