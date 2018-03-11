أعلنت تركيا , يوم الاحد, عن استعادة الجيشين التركي و "الحر" 5 قرى في منطقة عفرين بريف حلب من قبضة المقاتلين الاكراد, ضمن عملية "غصن الزيتون", والتي بدأت في 20 كانون الثاني الماضي.

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وذكرت وكالة انباء (الاناضول) ان الجيشين التركي و"السوري الحر" سيطرا على القرى الخمس من الإرهابيين، وهي “قره تبه” و”قسطل كجك” التابعتان لبلدة شران شمال شرقي عفرين، و”خالدية” و”جبول” التابعتان لمركز عفرين، و”كانة كاور” التابعة لبلدة جنديرس.

وبهذا، يصل عدد النقاط التي تم تحريرها في عفرين إلى 176؛ بينها خمس نواحٍ و140 قرية، و31 موقعا استراتيجيا, بحسب الوكالة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن امس السبت ان قواته سيطرت على حوالي 850 كم مربع في عفرين , وذلك بعدما اشار الجمعة الى ان الجيش التركي فرض حصارا على مدينة عفرين على ان يدخلها في وقت قريب.

وفي سياق متصل, أعلن الجيش التركي عن تحييد 3291 إرهابيًّا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في عفرين .

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

وأعلنت تركيا أن عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وعين العرب وشرق الفرات وادلب وتل ابيض بالرقة ورأس العين بالحسكة، والقامشلي, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.