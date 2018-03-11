تجدد, يوم الأحد, سقوط قذائف متفجرة, في مناطق بالعاصمة دمشق, دون ورود انباء عن سقوط ضحايا.

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وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذائف سقطت على باب توما ومحيط مشفى العباسيين وعش الورور بمدينة دمشق.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي, حيث سقط امس ضحايا فضلا عن وقوع اضرار مادية نتيجة قذائف توزعت في دمشق وريفها.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

وجاء استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت 24 شباط حيز التنفيذ، نصت على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.