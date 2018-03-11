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بمناسبة عيد المعلم.. تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الخميس المقبل
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الاخبار المحلية
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أعلنت
وزارة التعليم العالي, يوم الأحد, عن تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد
الخميس المقبل احتفالاً بعيد المعلم العربي.
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اضـغـط هـنا
وذكرت وزارة التعليم العالي في قرار لها " تعطل وزارة التعليم العالي و
الجامعات الحكومية و الخاصة و المعاهد و الجهات التابعة لها و المشافي الجامعية
يوم الخميس القادم 15/3/2018 بمناسبة عيد المعلم العربي.
ويشار إلى أن عيد المعلم الذي يصادف 15 آذار من كل عام يعتبر أحد الأعياد
الرسمية المقررة في سوريا كما يُعتبر عيد المعلم يوماً خاصاً في معظم البلدان
العربية يتم من خلاله تكريم العاملين في مجال التعليم والتدريس.
سيريانيوز
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2018-03-11 08:34:21
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