أعلنت فرنسا, يوم الجمعة, ان الهجمات على الغوطة الشرقية بريف دمشق تسببت بقتل أكثر من 800 مدنياً منذ 18 شباط الماضي.

وذكرت الخارجية الفرنسية على حسابها (تويتر), ان "تصعيد النظام السوري وحلفائه المستمر للهجمات العسكرية في الغوطة الشرقية وهو انتهاك واضح للقرار رقم 2401".

واشارت الخارجية الفرنسية الى ان "العاملين في القطاع الصحي لا يزالون عُرضة لاستهدافات ممنهجة".

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات, الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين , في حين تمكّن الجيش من تحقيق تقدم والسيطرة على عدة قرى ومزارع في الغوطة.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقرَّ في 24 شباط الماضي, كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم.