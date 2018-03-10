رونالدو يقود ربال مدريد لفوز صعب على ملعب إيبار ويعزز مركزه الثالث في الليغا اخبار الرياضة شارك

أنقذ المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد حامل اللقب من فخ مضيفه ايبار بتسجيله ثنائية الفوز 2-1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ومنح رونالدو التقدم للنادي الملكي في الدقيقة 33، لكن ايبار نجح في ادراك التعادل في الدقيقة 50، قبل ان يعود الدولي البرتغالي ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 84 رافعا رصيده الى 18 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.



وهو الفوز الثاني على التوالي للنادي الملكي منذ سقوطه امام اسبانيول فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، فيما مني ايبار بخسارته الحادية عشرة وبقي في المركز الثامن.



ولم يظهر النادي الملكي بالمستوى الذي حجز به بطاقته الى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا الثلاثاء الماضي بفوزه على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 2-1، وذلك على الرغم من عودة نجميه الكرواتي لوكا مودريتش والالماني طوني الى التشكيلة الاساسية بعد تعافيهما من الاصابة.



وانتظر ريال مدريد الدقيقة 34 لافتتاح التسجيل عندما تلقى رونالدو كرة خلف الدفاع من مودريتش فهيأها لنفسه على صدره وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه على يمين الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش.



وادرك ايبار التعادل بضربة رأسية لايفان راميس اثر ركلة ركنية (51).



ومنح رونالدو الفوز للنادي الملكي بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من داني كارفاخال (84).



وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات اسبانيول مع ريال سوسييداد، واتلتيكو مدريد مع سلتا فيغو، ولاس بالماس مع فياريال، واتلتيك بلباو مع ليغانيس. سيريانيوز 2018-03-10 13:02:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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