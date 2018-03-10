حقق الكرامة فوزا مهما على ضيفه الطليعة بهدفين مقابل لا شيء السبت على ملعب خالد بن الوليد بحمص في ختام مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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سجل هدفي المباراة شاهر كاخي من ركلة جزاء وعماد الحموي بينما أضاع لاعب فريق الطليعة خالد المبيض ركلة جزاء.



وبهذا الفوز رفع الكرامة رصيده الى 24 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد الطليعة عند النقطة 29 في المركز الرابع.



وفي المباراة الثانية التي جرت في ملعب رعاية الشباب بحلب سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين بين حرفيي حلب والمحافظة ليرفع الحرفيون رصيدهم الى 20 نقطة في المركز ال11 والمحافظة الى 13 نقطة في المركز قبل الأخير.



واسفرت مباريات المرحلة التي انطلقت الجمعة عن فوز الاتحاد على النواعير 2-1 مستعيدا صدارة ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة وأيضا فوز الوحدة على الجهاد بهدف دون رد وتعادل المجد مع تشرين بهدف لمثله وحطين مع الوثبة دون أهداف.