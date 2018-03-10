المان يونايتد يحصن مركزه الثاني بفوز ثمين على غريمه ليفربول في "ديربي" إنكلترا اخبار الرياضة شارك

حسم مانشستر يونايتد "دربي انكلترا" امام غريمه التقليدي ليفربول 2-1 وعزز وصافته السبت على ملعب "اولد ترافورد" في مانشستر في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ويدين مانشستر يونايتد بفوزه الـ68 في تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري، الى المهاجم ماركوس راشفورد الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 14 و24، فيما سجل ليفربول هدفه الوحيد عبر مدافع "الشياطين الحمر" الدولي العاجي إريك بايي (66).



ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 65 نقطة بفارق 5 نقاط امام ليفربول الذي تجمد رصيده من الانتصارات على غريمه في 171 مباراة في الدوري عند 55 فوزا مقابل 47 تعادلا.



وبات ليفربول مهددا بالتراجع الى المركز الرابع في حال فوز توتنهام على مضيفه بورنموث الاحد.



وخاض مانشستر يونايتد المباراة في غياب نجم خط وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا بسبب اصابة تعرض لها في التدريبات الجمعة.



وكان مانشستر يونايتد صاحب الافضلية في الشوط الاول وترجمها الى هدفين وكان بامكانه زيادة الغلة، فيما غابت خطورة الثلاثي الهجومي لليفربول السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فرمينو والمصري محمد صلاح الذي كان يسعى الى هز الشباك للانفراد بصدارة لائحة الهدافين التي يتقاسمها مع مهاجم توتنهام هاري كاين (24 هدفا لكل منهما).



ونشط ليفربول بشكل كبير في الشوط الثاني في محاولة لتدارك الموقف بيد انه اكتفى بهدف وحيد فقط امام التراجع الدفاعي لاصحاب الارض الذين حافظوا على تقدمهم.



ولم يخسر مانشستر يونايتد اي مباراة على ملعبه اولد ترافورد عندما ينهي الشوط الاول متقدما منذ 7 ايار 1984 عندما خسر امام ايبسويتش تاون (1-2).



ويعطي الفوز دفعة معنوية هائلة للاعبي مانشستر يونايتد قبل استضافة اشبيلية الاسباني الثلاثاء المقبل في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا (صفر-صفر ذهابا).



وتستكمل المرحلة الاحد بلقاءي أرسنال مع واتفورد، وبورنموث مع توتنهام هوتسبر، على ان تختتم الاثنين المقبل بلقاء ستوك سيتي مع مانشستر سيتي. سيريانيوز 2018-03-10 13:21:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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