أصبح بايرن ميونيخ على بعد فوزين من احراز لقبه السادس تواليا في الدوري الالماني لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على ضيفه هامبورغ وصيف القاع 6-صفر، السبت في المرحلة السادسة والعشرين.

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وقبل 8 مراحل على نهاية الدوري، رفع بايرن الفارق الى 20 نقطة مع شالكه الثاني والفائز الجمعة على ارض ماينتس 1-صفر. ويتعين على بايرن مواجهة لايبزيغ السادس الاحد المقبل ثم استقبال بوروسيا دورتموند القوي في 31 آذار.



وهذا الفوز الثالث عشر لبايرن في آخر 14 مباراة ضد هامبورغ، حامل اللقب 6 مرات والوحيد الذي لم يهبط الى الدرجة الثانية في المانيا، والذي لم يفز على غريمه منذ 2009.



وتابع بايرن تفننه بالحاق الهزائم الساحقة بهامبورغ، ففاز عليه 6-صفر و5-صفر في 2011، 9-2 في 2013، و8-صفر في 2015 و2017.



ويقاتل بايرن الذي خسر لاعب وسطه الفرنسي كورنتان توليسو بعد 20 دقيقة من دخوله بسبب الاصابة، على ثلاث جبهات، فإضافة الى اقترابه من حسم لقب الدوري للمرة الـ28 في تاريخه، وصل ايضا الى نصف نهائي الكأس المحلية حيث يلتقي باير ليفركوزن في 17 نيسان، وقطع أكثر من نصف الطريق نحو ربع نهائي المسابقة القارية الام كونه فاز 5-صفر ذهابا على بشكتاش التركي.



في المقابل، يعاني هامبورغ الامرين على غرار الموسمين الاخيرين اللذين نجا خلالهما من الهبوط، ولم تنفع ادارته اقالة المدرب ماركوس غيسدول في كانون الثاني الماضي وتعيين بيرند هولرباخ مكانه، وخاض اللقاء على وقع قرار مجلس ادارته الخميس اقالة الرئيس التنفيذي هيريبرت بروخهاغن والمدير الرياضي ينز تود من منصبيهما.