ضرب باريس سان جرمان المتصدر بقوة بعد الاخفاق الاوروبي واكتسح ضيفه المتواضع متز بخماسية نظيفة، السبت على ملعب "بارك دي برينس" في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

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وكان الملعب ذاته شهد قبل ايام قليلة خروج الفريق الباريسي من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد الاسباني بطل النسختين الماضيتين بخسارته امامه 1-2 ايابا، بعد ان كان سقط امامه ايضا ذهابا في مدريد 1-3.



ويتجه سان جرمان الى استعادة لقب الدوري المحلي الذي فقده لمصلحة موناكو في الموسم الماضي، اذ ابتعد في الصدارة مجددا برصيد 77 نقطة بفارق 14 نقطة عن موناكو بالذات الذي تغلب على مضيفه ستراسبورغ 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.



واثار خروج سان جرمان الجديد من الادوار الاقصائية للبطولة الاوروبية، وفشله في بلوغ حتى نصف النهائي، منذ بيعه الى هيئة قطر للاستثمارات الرياضية في 2011، الكثير من الانتقادات المحلية والقارية لمشروع النادي.



خاض سان جرمان المباراة بغياب مهاجمه البرازيلي نيمار، على غرار ما حصل في مباراة الاياب امام ريال، وذلك بسبب تعرضه الى كسر في مشط قدمه قبل اسبوعين اضطره الى اجراء عملية جراحية ستبعده على الارجح ثلاثة اشهر عن الملاعب، اي انه قد لا يشارك مع فريقه مجددا هذا الموسم.



لكن بقي نيمار الشغل الشاغل برغم غيابه، وذلك منذ انضمامه الى سان جرمان من برشلونة الاسباني مقابل 222 مليون يورو، في اغلى صفقة كروية في العالم، لان تقارير صحافية عدة في اسبانيا اشارت الجمعة الى احتمال عودته الى اسبانيا، وتحديدا الى فريقه السابق برشلونة او ريال مدريد.



وكان متز لقي خسارة قاسية 1-5 امام سان جرمان ايضا على ارضه ذهابا، وهو يتذيل الترتيب برصيد 20 نقطة فقط.