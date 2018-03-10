فالنسيا يسقط إشبيلية على ملعبه بثنائية نظيفة ويعزز موقعه رابعاً بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

حقق فالنسيا انتصاراً مهماً في أرض إشبيلية 2-صفر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وافتتح رودريغو مورينو التسجيل للضيوف في الدقيقة 25 ثم عاد ذات اللاعب لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 68.



وبهذا الانتصار الهام، وسع فالنسيا، الرابع، الفارق بينه وبين إشبيلية، الخامس، إلى 11 نقطة.



ويواجه إشبيلية الثلاثاء مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادلهما ذهابًا من دون أهداف، في محاولة للتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 1958. سيريانيوز 2018-03-10 16:51:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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