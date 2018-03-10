تشلسي يتخطى كريستال بالاس قبل مواجهته المصيرية امام برشلونة بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

حقق تشيلسي فوزاً معنوياً هاماً أمام ضيفه كريستال بالاس يوم السبت 2-1 ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وافتتح تشيلسي التسجيل بواسطة لاعبه البرازيلي ويليان (25) ثم سجل مدافع كريستال مارتن كيلي خطأ في مرماه (32) لتُنهي كتيبة الإيطالي أنطونيو كونتي الشوط الأول بنتيجة 2-صفر.



وقبل أن تنتهي المواجهة بدقائق، سجل الهولندي باتريك فان أنهولت هدف كريستال الوحيد.



يحتل تشيلسي المركز الخامس في الـ"بريميرليغ" برصيد 56 نقطة فيما يأتي كريستال بالاس في المركز 18 برصيد 27 نقطة.



ويستعد تشيلسي لمواجهة مضيفه برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم بعد أن انتهى نزال لندن بالتعادل 1-1. سيريانيوز

2018-03-10 20:06:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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