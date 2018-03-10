بغياب نجمه ميسي.. برشلونة يسقط ملقا بثنائية على ملعبه معززاً موقعه بصدارة الليغا اخبار الرياضة شارك

عاد برشلونة بفوز مستحق من أرض ملقا 2-0 يوم السبت ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ويدين برشلونة بفوزه لكل من الأوروغوياني لويس سواريز (15) والبرازيلي كوتينيو (28).



وتلقى صامويل جارسيا، لاعب ملقا، البطاقة الحمراء، في الدقيقة 30، عقب تدخله العنيف من الخلف، ضد جوردي ألبا.



ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 72 نقطة وبفارق 11 نقطة مؤقتاً عن أتليتكو مدريد الذي يلعب الاحد أمام سيلتا فيغو في المقابل يقترب ملقا من وداع الليغا والذهاب للدرجة الثانية بعد أن تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الأخير.



وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المواجهة بسبب ولادة ابنه الثالث سيرو.



ويحتل سواريز مركز الوصافة على لائحة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفاً. سيريانيوز 2018-03-10 20:14:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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