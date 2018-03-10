سقطت عدة قذائف, يوم السبت, في محيط المعبر الآمن في مخيم الوافدين والذي تم تخصيصه لخروج المواطنين من الغوطة الشرقية, وذلك لليوم الثاني عشر على بدء الهدنة الإنسانية.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, ان "التنظيمات المسلحة استهدفت خلال فترة التهدئة ممر مخيم الوافدين بعدة قذائف سقطت في محيطه".

وبينت الوكالة ان الاستهداف ياتي في اطار "الضغط على الأهالي ومنعهم من الاقتراب باتجاه الممر حيث تنتظر سيارات إسعاف وحافلات لنقل أي مدني يخرج من الغوطة إلى مركز الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحي وغيرها".

وأشارت إلى أن "فترة التهدئة اليومية المحددة لإفساح المجال لخروج المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية انتهت عند الساعة الـ 2 ظهرا دون خروج أي مدني بسبب استمرار التنظيمات المسلحة في احتجازهم".

وكانت وكالة (سانا) اعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل امرأة و3 اطفال بنيران مسلحين خلال محاولتهم الخروج من الغوطة عير المخصص المخصص.

وسبق ان استهدفت مجموعات مسلحة في الغوطة المعبر الآمن في مخيم الوافدين، بالقذائف منذ بدء الهدنة الإنسانية اليومية التي أعلنتها روسيا.

وتم امس البدء باجلاء اول دفعة من المسلحين مع عائلاتهم من الغوطة متجهين الى محافظة ادلب.

وأعلنت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ في 27 شباط الماضي، من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الآمن يوم 24 شباط الماضي بالإجماع، ونص على وقف إطلاق النار في سوريا وإيصال مساعدات إنسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

سيريانيوز