أعلن البيت الأبيض, يوم السبت, أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أدانا في اتصال هاتفي عمليات النظام السوري, ووصفاها "بالتصرفات الوحشية".

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وأضاف البيت الأبيض في بيان له نشرته وسائل إعلامية, أن كلا الرئيسين أعربا عن إدانتهما الحازمة لـ"التصرفات الوحشية" للرئيس بشار الأسد وخاصة عملية القوات النظامية في غوطة دمشق الشرقية، مستنكرين "دعم روسيا وإيران للحكومة السورية".

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات, الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين , في حين تمكّن الجيش من تحقيق تقدم والسيطرة على عدة قرى ومزارع في الغوطة.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقرَّ في 24 شباط الماضي, كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم.