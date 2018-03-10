يواصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا مفاوضات مع زعماء فصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق حول خروج الدفعة الثانية من المسلحين من المنطقة.

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وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، في تصريحات صحفية ان " المفاوضات المكثفة بين ممثلين عن مركز المصالحة وزعماء التشكيلات المسلحة غير الشرعية التابعة للمعارضة السورية تتواصل بهدف التوصل إلى اتفاق حول إخراج الدفعة الثانية من المسلحين من منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية".

واضاف زولوتوخين أن الوضع في الغوطة لا يزال صعبا ومتوترا، إذ يستمر قصف الأحياء السكنية لدمشق وأطرافها، حيث أطلق مسلحون متمركزون في الغوطة 12 صاروخا عيار 120 ملم تجاه العاصمة خلال 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين بجروح".

وجرت المهلة الإنسانية اليومية الـ12 بين الساعتين الـ9 والـ14 التي تتيح خروج المدنيين من الغوطة الشرقية والمسلحين مع أفراد عائلاتهم, فيما سقطت عدة قذائف, , في محيط المعبر الآمن في مخيم الوافدين المخصص لخروج المسلحين.

وأضاف زولوتوخين أن المنفذ الإضافي الذي نظم في بلدة جسرين جنوبي الغوطة لا يزال مفتوحا، حيث يعمل مركز طبي ومركز لتوزيع الوجبات الساخنة ونشرت حافلات لنقل المدنيين إلى أماكن آمنة.

وأفات وكالة (سانا), في وقت سابق السبت, بأن امراة و3 اطفال لقوا مصرعهم بنيران مسلحين أثناء محاولتهم الخروج من الممر الإنساني المؤدي من جسرين إلى المليحة.

وكانت المجموعة الأولى من مسلحي الغوطة وعددهم 13 شخصا غادروا المنطقة يوم الجمعة عبر معبر الوافدين إلى إدلب.تم مؤخرا اعداد ممر إنساني للخروج من الغوطة الشرقية إلى منطقة "مخيم الوافدين" بغية عبور المدنيين بمساعدة منظمة الهلال الأحمر السوري, بموجب الهدنة التي وضعتها روسيا ومدتها 5 ساعات, وسط أنباء عن استهداف الممر برصاص القنص والقذائف عدة مرات.

كما خصص الجيش النظامي, يوم الخميس, ممراً جديداً لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر طريق جسرين المليحة.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقرَّ في 24 شباط الماضي, كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم.