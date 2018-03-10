تجدد, يوم السبت, سقوط القذائف المتفجرة على عدة مناطق في دمشق و ريفها مسببةً وقوع أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة الشرطة قوله ان "قذيفة متفجرة سقطت في محيط مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق أسفرت عن أضرار مادية".

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, نقلا عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق, ان 14 قذيفة سقطت في محيط مشفيي البيروني والشرطة ومساكن الشرطة وضاحية الأسد ما أدى لوقوع أضرار مادية بالممتلكات.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي, حيث سقط امس ضحايا فضلا عن وقوع اضرار مادية نتيجة قذائف توزعت في دمشق وريفها.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

وجاء استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت 24 شباط حيز التنفيذ، نصت على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.

سيريانيوز