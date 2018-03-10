واصل الجيش النظامي, يوم السبت, حملته العسكرية على الغوطة الشرقية بريف دمشق, حيث تمكن من احراز تقدم من خلال انتزاعه مسرابا, حيث بهذه السيطرة تمكن من عزل دوما بالكامل عن باقي بلدات الغوطة

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ونقلت وكالة (رويترز) عن نشطاء في "المرصد السوري لحقوق الانسان" قولهم ان " الجيش النظامي طوق فعليا مدينتي دوما وحرستا بالغوطة الشرقية بتقدمه في مناطق بينهما وبين بقية أجزاء الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة".

وأضاف المرصد أن "تقدم الجيش صباح يوم السبت تضمن السيطرة على مدينة مسرابا عند نقطة ضيقة تربط شمال الجيب بجنوبه".

من جانبها، أفادت خلية "الإعلام الحربي المركزي" التابعة لـ"حزب الله" بأن الجيش وحلفاءه أحكموا السيطرة الكاملة على بلدة مسرابا جراء مواجهات مع الجماعات المسلحة، وكذلك على كازية كيلاني الواقعة عند أتوستراد دوما-حرستا، ليطوقوا المسلحين المتواجدين في حرستا ناريا بشكل شبه كامل.

وباستعادة بلدة مسرابا يكون الجيش قد تمكن من فصل دوما وحرستا عن باقي جيوب المسلحين في الغوطة، وسيطر ناريا على الطرق الرابطة بين المدينتين.

بدوره، افاد التلفزيون السوري الرسمي أن القوات النظامية تقدمت على محور مزارع حرستا في الجزء الغربي من الغوطة الشرقية.

من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي عزل دوما بالكامل عن باقي بلدات الغوطة الشرقية مقتربا من حصار حرستا .

ولفتت المصادر الى ان وحدات من الجيش تقدمت باتجاه مديرا و على محور مزارع حرستا في الغوطة الشرقية.

واضافت المصادر ان الجيش فجر مفخخة حاولت اقتحام خطوطه على تخوم المحمدية المحررة في الغوطة الشرقية.

وتحدثت المصادر في وقت سابق صباح السبت ان سلاح الجو استهدف مواقع مسلحين في حرستا وعربين ومسرابا بالغوطة الشرقية , وسط معارك على محور حرستا.

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات, الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين , في حين تمكّن الجيش من تحقيق تقدم والسيطرة على عدة قرى ومزارع في الغوطة.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقرَّ في 24 شباط الماضي, كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم.