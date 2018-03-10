أفات وكالة (سانا), يوم السبت, بأن امراة و3 اطفال لقوا مصرعهم بنيران مسلحين أثناء محاولتهم الخروج من الممر الإنساني المؤدي من جسرين إلى المليحة.

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وجاءت الحادثة عقب يوم على خروج اول دفعة من المسلحين مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية بريف دمشق, عبر ممر مخيم الوافدين متجهين الى محافظة ادلب.

ووافق"جيش الإسلام", امس على انسحاب عناصر تنظيم "جبهة النصرة" من منطقة الغوطة بريف دمشق إلى محافظة ادلب.

وتم مؤخرا اعداد ممر إنساني للخروج من الغوطة الشرقية إلى منطقة "مخيم الوافدين" بغية عبور المدنيين بمساعدة منظمة الهلال الأحمر السوري, بموجب الهدنة التي وضعتها روسيا ومدتها 5 ساعات, وسط أنباء عن استهداف الممر برصاص القنص والقذائف عدة مرات.

كما خصص الجيش النظامي, يوم الخميس, ممراً جديداً لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر طريق جسرين المليحة.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقرَّ في 24 شباط الماضي, كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم.