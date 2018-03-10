أعلنت مديرية كهرباء حمص, يوم السبت, عن إصلاح 90 بالمئة من الأعطال الكهربائية الناجمة عن الرياح والعاصفة الهوائية الشديدة التي ضربت عدة مناطق بالمحافظة.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مدير كهرباء حمص مصلح الحسن قوله ان "شدة الرياح أدت إلى تكسير وسقوط عدد من أبراج وأعمدة الكهرباء للتوتر العالي والمنخفض, حيث قامت ورشات الطوارئ الموزعة في أحياء المدينة وريفها باصلاح الاعطال واعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة من العاصفة".

وأشار مدير الكهرباء إلى أن " 90 بالمئة من الأعطال والانقطاعات تم إصلاحها والعمل مستمر لإعادة الكهرباء إلى ما كانت عليه".

وسقط 12 برجاً وعامودا كهربائيا في مناطق المشرفة والمشتاية والصويري والكاظمية, كما انقلبت على الارض أعمدة توتر منخفض في حيي عكرمة والورود داخل مدينة حمص, بحسب مدير كهرباء حمص.

وأدت الرياح الشديدة التي شهدتها محافظة حمص خلال اليومين الماضيين إلى سقوط عدد من الأبراج الكهربائية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بالمحافظة.