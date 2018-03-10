اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم السبت, ان قوات "غصن الزيتون" استعادت نحو 850 كم مربع في منطقة عفرين بريف حلب, مشيرا الى ان بلاده ستطهر مناطق بحلب والحسكة والرقة من "الإرهابيين" بعد عملية عفرين.

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ونقلت وكالات انباء عن اردوغن قوله, في كلمة أمام أعضاء حزب" العدالة والتنمية " بمدينة مرسين , ان "حوالي 850 كم مربع في عفرين تحت سيطرتنا حاليا، وهدفنا هو بسط السيطرة على مساحة ألفي كم مربع".

واشار اردوغان الى ان الجيش التركي تمكن من "تحييد" 3213 إرهابيا في إطار عملية "غصن الزيتون" .

وكان أردوغان اعلن، يوم الجمعة, أن قوات بلاده فرضت حصارا على مدينة عفرين شمال سوريا وستدخلها في وقت قريب.

وأضاف اردوغان ان "خدمات البنية التحتية والفوقية التي قدمناها لجرابلس والراعي والباب و أعزاز , سنقدمها أيضا لمنطقة عفرين بعد تطهيرها من الإرهابيين".

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

واسفرت الحملة على عفرين عن سقوط ضحايا, حيث تعلن تركيا ان عملياتها لاتستهدف المدنيين, فيما تتحدث وسائل اعلام كردية عن سقوط مدنيين نتيجة القصف.

وعن مرحلة مابعد عفرين, بين اردوغان ان قواته ستتوجه إلى منبج وعين العرب بحلب وتل أبيض بالرقة ورأس العين بالحسكة، والقامشلي شمالي سوريا لتطهير كل هذه المناطق أيضا".

وأعلنت تركيا أن عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.