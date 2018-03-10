دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية إلى إجراء تحقيق نزيه في الهجمات التي شنتها قوات التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, على مدينة الرقة, بعد انتزاعها من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وسائل اعلام روسية عن بوتين قوله, في مقابلة مع شبكة "NBC" التلفزيونية الأمريكية، انه "تم تدمير كل شيئ في الرقة والموصل, وحتى الآن ما زالت جثث المدنيين تحت الأنقاض ولم تدفن، أنتم لا ترغبون في أن تتذكروا ذلك".

و سبق أن تعرضت مناطق في الرقة, والتي كانت خاضعة تحت سيطرة "داعش", لقصف جوي من طيران التحالف والدولي , ما أدى لوقوع قتلى وجرحى من المدنيين.

واقر التحالف الدولي في شباط الماضي، بان 841 مدنيا على الأقل قتلوا في غارات نفذها طيرانه في سوريا والعراق منذ عام 2014.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا يضم أكثر من 20 دولة، ويستخدم القوات الخاصة والضربات الجوية لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة “داعش” في سوريا والعراق مع دعم قوات محلية في الدولتين الجارتين.

ولا تزال الرقة تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي، وسط مناشدات بإدخال قوافل مساعدات انسانية للمدينة التي شهدت دماراً كبيراً في بناها التحتية.