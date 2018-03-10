عززت الولايات المتحدة الأمريكية من تواجد قواتها العسكرية بالقرب من الحدود الأردنية العراقية, حيث أرسلت يوم الجمعة 200 جندي إلى قاعدة التنف, لمواجهة التواجد الإيراني.

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ونقلت قناة (TRT) عن مصادر من الحدود الأردنية السورية قولها ان " الولايات المتحدة الأمريكية زادت من عديد قواتها في مناطق تواجدها بالجنوب السوري خلال الأسبوع الأخير".

وبحسب المصادر, فإن الجيش الأمريكي أرسل 200 جندي إلى قاعدة التنف بالقرب من الحدود الأردنية العراقية.

وأضافت المصادر أن "القوات الأمريكية والقوى الموالية لها في الجنوب السوري اتخذت تدابير ضد التواجد الإيراني في المنطقة".

وجاءت هذه الإجراءات بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حشد الولايات المتحدة الأمريكية لأسلحة كثيرة في نحو 20 قاعدة عسكرية أمريكية في الشمال السوري.

وزاد القلق التركي من التواجد الأمريكي في شمالي سوريا، بعد إعلان واشنطن مطلع العام الجاري عن نيتها تشكيل ما سمته بجيش حدودي من مسلحي تنظيم "بي يي دي" على الحدود مع تركيا، ما اعتبرته أنقرة تهديدا مباشرا لأمنها القومي وتأسيسا لتقسيم الأراضي السورية.

كما اشارت موسكو مؤخرا الى ان الولايات المتحدة أقامت نحو 20 قاعدة عسكرية في سوريا في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد.

وكانت وكالة (رويترز) أفادت في عام 2017 , أن القوات الأمريكية نقلت راجمة صواريخ إلى قاعدة التنف الصحراوية بالقرب من الحدود العراقية بعد طرد " داعش" من تلك المناطق.

وتقع قاعدة التنف جنوب سوريا، ويوجد فيها القاعدة الأمريكية ، حيث تجري فيها عمليات تدريب وتجهيز قوات معارضة سورية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".