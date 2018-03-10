أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو, يوم السبت, عن توصل بلاده لاتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن منبج وشرق الفرات.

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وقال جاويش أوغلو، في حديث لصحيفة "دي تسايت" الألمانية, "اتفقنا مع الأمريكيين على تحقيق الاستقرار في منبج، والمدن الواقعة شرق الفرات".

وتتمركز في مدينة منبج قاعدة عسكرية أمريكية، وهي المدينة التي وصفتها السلطات التركية بالمحطة التالية في عمليتها العسكرية شمال غربي سوريا بعد عفرين.

واضاف "أسسنا مجموعة عمل من أجل هذا الأمر، وفي 19 اذار الجاري سألتقي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون".

واشار اوغلو الى ان تركيا تأمل "أن تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية".

واثار الدعم الامريكي للفصائل الكردية في حربها ضد "داعش" رفض من قبل تركيا, وسط مطالبات وضغوطات بتخلي واشنطن عن الدعم لهذه الفصائل, كون تعتبرها منظمات ارهابية.

وتتباين مصالح أميركا وتركيا في سوريا, فواشنطن تركز على هزيمة "داعش", وتقدم الدعم للقوات الكردية, من اجل محاربة التنظيم في سوريا, اما انقرة فتركز على هزيمة الاكراد ومنعهم من الحصول على حكم ذاتي, حيث تشن عملية عفرين والتي تعتبرها شرعية وغير مشمولة بالهدنة التي اقرها مجلس الامن, كون هذه الفصائل الكردية تعتبرها "منظمات ارهابية".