تجدد استهداف العاصمة دمشق ومناطق بريفها، يوم الجمعة، بعدة قذائف متفجرة ما أدى إلى مقتل امرأة وطفل وجرح آخرين, وأضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله، أن " 4 قذائف سقطت على منطقة الآس الشرقي في جرمانا بريف دمشق ما أسفر عن مقتل طفل وامرأة وإصابة امرأتين وطفل بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن " 5 قذائف سقطت على مشفى البيروني الجامعي وقذيفتين على منازل المدنيين في ضاحية الأسد السكنية ما تسبب بوقوع أضرار مادية ".

وفي مدينة دمشق أفاد مصدر في قيادة الشرطة بسقوط 13 قذيفة على أحياء باب السلام والقصاع وباب توما والشاغور والمزرعة إضافة إلى قذيفة في محيط ساحة التحرير أسفرت عن أضرار مادية.

وكان 3 مواطنين بينهم امرأة أصيبوا يوم الخميس بجروح ووقعت أضرار مادية في المنازل والممتلكات نتيجة سقوط 18 قذيفة على مشفيي الشرطة والبيروني ومدينة جرمانا ومنطقة القزاز وحارة اليهود وركن الدين الشيخ إبراهيم وحي القابون أبو جرش ومحيط كراج العباسيين.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي, حيث سقط امس عدد من الجرحى فضلا عن حدوث أضرار مادية نتيجة قذائف توزعت في عدة مناطق بدمشق وريفها.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

وجاء استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت 24 شباط حيز التنفيذ، نصت على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.