أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا الجمعة أن مسلحين متمركزين في غوطة دمشق الشرقية يعرضون على السلطات السورية إجراء مفاوضات حول انفصالهم عن "جبهة النصرة".

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وقال رئيس المركز، اللواء يوري يفتوشينكو، إن "بعض ممثلي المجموعات المسلحة غير الشرعية كثفت محاولاتهم للتواصل مع كل من القوات الحكومية السورية والمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة لبحث موضوع الانفصال عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المحظور".

ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان تنظيم "جيش الإسلام" موافقته على بدء عملية انسحاب عناصر "جبهة النصرة" من منطقة الغوطة الشرقية لدمشق إلى محافظة إدلب, موضحا أنه وافق على إجلاء الدفعة الأولى من عناصر "جبهة النصرة" الموجودين في سجون "جيش الإسلام" والذين تم اعتقالهم خلال العملية الأمنية التي أطلقها يوم 28 نيسان من العام 2017.

وتواجه منطقة الغوطة, عمليات عسكرية مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, حيث حقق تقدما كبيرا فيها وسيطر على نحو 50 % من المساحة التي كانت خاضعة لفصائل معارضة.